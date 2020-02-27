صحيفة: مبادرة " البيانات أولا" تعزز تنافسية الإمارات على المستوى العالمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020

أبوظبي - الخليج 365

شددت صحيفة خليجية، على أنه لا سبيل للتقدم والتنمية المستدامة بمعزل عن الثورة التكنولوجية ومد التحوّل الرقمي الذي يجتاح العالم حالياً، فقد أصبحت إدارة البيانات وتسجيلها بدقة وبطرق علمية حديثة والتحكم فيها وتحليل تدفقاتها السريعة من أعمدة الاقتصاد الجديد، ولهذا أطلقت دبي مبادرة " البيانات أولاً - تحدي بيانات المدينة" كخطوة استراتيجية على طريق الجهوزية للمستقبل الذي يحتاج بلوغه أدوات جديدة في مقدمتها البيانات، التي تمثل اليوم عصب الثورة الصناعية الرابعة والثروة الحقيقية للمستقبل، هذا المستقبل الذي تسعى دولة الإمارات لريادته ولتحقيق موقع متقدم في تطوير قاعدته عالمياً.

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وأشارت صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الخميس تابعها "الخليج 365" إلى أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قال بمناسبة إعلان دائرة ‫دبي الذكية عن الجهات الفائزة بـ" تحدّي البيانات أولا": "إن البيانات تشكل دعامة استراتيجية في ضمان جاهزية الإمارة بكافة دوائرها وأجهزتها لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الرامية إلى تحويل دبي إلى إحدى أذكى مدن العالم، من خلال إدارة كافة مرافق وخدمات المدينة عبر أنظمة ذكية ومترابطة، بما يسهم في الارتقاء بكفاءة الأداء إلى أعلى مستوياتها، كما تشكل عاملاً مهماً في تقييم مدى الجاهزية لتنفيذ رؤية سموه في مجال الاستعداد خلال العام 2020 لتحقيق الريادة خلال الخمسين عاماً المقبلة".

وأوضحت "البيان" في ختام افتتاحيتها أن مبادرة " البيانات أولا" تقدم مقياساً واقعياً لمدى إسهام كل جهة في التحوّل الرقمي، وتمكن دبي من تحقيق رؤيتها في التحول إلى أسعد مدينة في العالم، كما تعزز تنافسية الإمارات على المستوى العالمي، ولها تأثيرها الإيجابي على عمليات اتخاذ القرار لدى الجهات الحكومية.