وزير الصحة الألماني يؤكد أن بلاده على شفا تفشي وبائيٍ لفيروس كورونا الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

قال وزير الصحة الألماني ينس شبان، الأربعاء، إنَّ بلاده على شفا تفشي وبائيٍ لفيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19) بعد ظهور حالات جديدة لم يعد من الممكن تتبعها حتى مصدر الفيروس الأصلي في الصين.



ودعا شبان، في مؤتمر صحفي، وزراء الصحة في الولايات الألمانية والمستشفيات وأصحاب العمل إلى بحث استعدادهم للوباء.

Advertisements

وأوضح: "سلاسل العدوى لم تعد قابلة للتتبع جزئيا، وهذا شيء جديد، أعداد كبيرة من الناس خالطوا المرضى وهذا يمثل تغيرا كبيرا بالنسبة لـ16 مريضا الذين لدينا حتى الآن، حيث يمكن إرجاع السلسلة للأصل في الصين".

في السياق، أعلنت الصين، الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا إلى 2715 حالة، بعد تسجيل 52 حالة وفاة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية وإصابة 78 ألفا.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية، في تحديثها اليومي للإحصاءات المتعلّقة بتفشّي الوباء، أنّ عدد المصابين الجدد بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 406 أشخاص.