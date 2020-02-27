- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الصحة الألماني يؤكد أن بلاده على شفا تفشي وبائيٍ لفيروس كورونا الجديد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
قال وزير الصحة الألماني ينس شبان، الأربعاء، إنَّ بلاده على شفا تفشي وبائيٍ لفيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19) بعد ظهور حالات جديدة لم يعد من الممكن تتبعها حتى مصدر الفيروس الأصلي في الصين.
ودعا شبان، في مؤتمر صحفي، وزراء الصحة في الولايات الألمانية والمستشفيات وأصحاب العمل إلى بحث استعدادهم للوباء.
وأوضح: "سلاسل العدوى لم تعد قابلة للتتبع جزئيا، وهذا شيء جديد، أعداد كبيرة من الناس خالطوا المرضى وهذا يمثل تغيرا كبيرا بالنسبة لـ16 مريضا الذين لدينا حتى الآن، حيث يمكن إرجاع السلسلة للأصل في الصين".
في السياق، أعلنت الصين، الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا إلى 2715 حالة، بعد تسجيل 52 حالة وفاة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية وإصابة 78 ألفا.
وذكرت لجنة الصحة الوطنية، في تحديثها اليومي للإحصاءات المتعلّقة بتفشّي الوباء، أنّ عدد المصابين الجدد بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 406 أشخاص.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة الألماني يؤكد أن بلاده على شفا تفشي وبائيٍ لفيروس كورونا الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.