الإمارات: نقف بجانب الشعب الليبي ضد التدخل الخارجي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

قال رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش إن بلاده تقف إلى جانب الشعب الليبي بهدف أمن واستقرار ووحدة دولته.



وقال غباش، في تغريدة على موقع "تويتر": "شعب الإمارات يقف إلى جانب الشعب الليبي في مواجهة التدخلات الأجنبية الخارجية التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار ووحدة الدولة الليبية".

ووفقا للعين، استقبل غباش، الأربعاء، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

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وأكد غباش أن "موقف دولة الإمارات ثابت وحازم في التأكيد على ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي والشرعية، والالتزام بقرارات مجلس الأمن، والعمل على مكافحة الإرهاب والتطرف، ومواجهة انتشار المليشيات المسلحة، والتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول".

وبحث الجانبان، وفق بيان صدر عن مجلس النواب الليبي، العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، أكد صالح عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، مثمناً الدعم اللامحدود والموقف الإماراتي الصادق والثابت قيادةً وحكومةً وشعباً مع الشعب الليبي والسلطات الشرعية الممثلة له في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها ليبيا.

وتطرق صالح، خلال اللقاء، إلى "الأوضاع في ليبيا وحوار جنيف الذي ترعاه الأمم المتحدة، وثوابت مجلس النواب الوطنية للمشاركة في هذا الحوار بما يحفظ إرادة الشعب الليبي وتضحياته التي سُطرت بدماء أبنائه، وحق الشعب الليبي والجيش الوطني في ضرورة تحرير كافة أنحاء ليبيا من الإرهاب والتطرف والمليشيات المسلحة، والحفاظ على وحدة ليبيا واستقلالها وكرامة أهلها".

يشار إلى أن مجلس النواب الليبي قد أعلن، أول أمس، تعليق مشاركته في اجتماعات جنيف احتجاجا على "تدخل" المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة في اختيار الأعضاء الممثلة للمجلس في الاجتماعات التي انطلقت اليوم بالمدينة السويسرية.