تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا في البحرين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، مساء الأربعاء، تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19) ليرتفع العدد الإجمالي إلى 33 حالة في البلاد.



وقالت الوزارة في بيان إن الحالات تمَّ اكتشافها قبل دخولها البحرين؛ وهي لمواطنات قادمات عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي.

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وأشارت إلى إجراء الفحوصات اللازمة للمواطنات فور وصولهن إلى مطار البحرين الدولي في القاعة المخصصة لذلك، وتمَّ وضعهن قيد الحجر الصحي الاحترازي.

وذكرت الوزارة أنه فور الاشتباه بإصابتهن بالفيروس تمَّ اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية إصابتهن بالفيروس، وعلى أثر ذلك، تمَّ اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلهن فورا إلى مركز إبراهيم خليل كانو الصحي بمنطقة السلمانية لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

في السياق، أعلنت الصين، الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا إلى 2715 حالة، بعد تسجيل 52 حالة وفاة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية، وإصابة 78 ألفا.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليومي للإحصاءات المتعلّقة بتفشّي الوباء، أنّ عدد المصابين الجدد بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 406 أشخاص.