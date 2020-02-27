الرئيس الأمريكي يريد أكثر من 2.5 مليار دولار لمواجهة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه "لو خصص الكونجرس أكثر من 2.5 مليار دولار لمواجهة فيروس كورونا سنقبل بذلك".



وقلل ترامب، في مؤتمر صحفي، من تهديد تفشي فيروس كورونا الجديد في الولايات المتحدة.

وأضاف أنه "بفضل كل ما فعلناه، فإن الخطر على الشعب الأمريكي يبقى متدنياً جداً"، منتقدا خصومه الذين "استهزؤوا" في البداية بالقرارات التي اتخذتها إدارته لمواجهة الفيروس.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن أولوية إدارته حماية شعب الولايات المتحدة وفعل ما بوسعه لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن علاقات بلاده جيدة مع الدول التي تواجه الفيروس.

Advertisements

ولمح إلى أن الوقت ليس مناسبا لحظر السفر إلى إيطاليا وكوريا الجنوبية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبيّن ترامب أنه سيوكل مهمة متابعة ملف حماية أمريكا من فيروس كورونا إلى نائبه مايك بنس.

وفي وقت سابق، أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن هناك 6 حالات إصابة إضافية بفيروس كورونا الجديد لمواطنين أمريكيين جرى إجلاؤهم من السفينة السياحية "دايموند برنسيس"، ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 59 أمريكيا.

وذكرت المراكز أن بين المصابين 14 حالة داخل البلاد و45 لأشخاص بين مَن تمَّ إجلاؤهم من السفينة السياحية، التي كانت خاضعة للحجر الصحي قبالة اليابان، ومدينة ووهان في الصين.

وقال مسؤولو الصحة بمقاطعة ناساو في نيويورك إنهم يضعون 83 شخصا زاروا الصين، وربما خالطوا مرضى بفيروس كورونا المستجد، تحت الملاحظة لكن حاكم نيويورك، أندرو كومو، قال إن الولاية ليست بها حالات إصابة مؤكدة بالمرض.