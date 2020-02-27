زلزال يضرب غربي تركيا‎ للمرة الثانية خلال 24 ساعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

ضرب زلزال، فجر الخميس، ولاية ملاطية غربي تركيا، بلغت قوته 4.1 درجة على مقياس "ريختر".



جاء ذلك بحسب بيان نشرته رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) على موقعها الإلكتروني الرسمي.

وأوضح البيان أن الهزة الأرضية وقعت على عمق 7 كم تحت سطح الأرض، ومركزها قضاء "بُتورغه" التابع للولاية، الساعة 05.08 بالتوقيت المحلي (02.08 بتوقيت جرينتش)

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ولم يصدر أي بيان حول وقوع أي خسائر مادية أو بشرية جرّاء ذلك.

ويعتبر هذا هو الزلزال الثاني الذي يضرب الولاية خلال 24 ساعة، بعد زلزال مماثل ضربها فجر الأربعاء، ووصلت قوته إلى 4.9 درجة.

ويوم 24 يناير/كانون الثاني الماضي، ضرب زلزال قضاء "سيفرجه" بولاية "ألازيغ" وبلغت قوته 6.8 درجة على مقياس "ريختر"، وأسفر عن مقتل العشرات، وإصابة المئات، من بينهم ضحايا من ولاية مانيسا التي تضررت هي الأخرى من ذلك الزلزال.

يشار إلى أن أعداد الزلازل التي ضربت ولايات تركية مختلفة تزايدت مؤخراً، ما أثار قلق سكان إسطنبول الذين يخشون حدوث زلزال مدمر قد يضرب المدينة في ضوء تحذيرات من مراكز متخصصة.

وبحسب خبراء، تنتظر إسطنبول التركية زلزالاً مدمراً بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر.