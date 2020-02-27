عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بومبيو: النظام الإيراني يواجه أزمة شرعية

الخميس 27 فبراير 2020

الخليج 365

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، أن النظام الإيراني يواجه أزمة شرعية.



وأوضح بومبيو في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" أنه مع تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة إلى أدنى مستوى منذ عام 1979، فإن النظام في طهران يواجه "أزمة شرعية".

وتابع: "بدلا من أن يتحمل المرشد علي خامنئي المسؤولية فإنه يكذب بشأن قتله المدنيين على متن طائرة تجارية، والمخاطر الصحية الداخلية في إيران".

وأشار إلى أن النظام الإيراني بتلك الممارسات "يهدر أطفال إيران بقتلهم في حملات ثورية حمقاء في لبنان وسوريا والعراق".

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والثلاثاء، أعلن بومبيو أن إيران ربما تكون قد حجبت معلومات بالغة الحيوية حول تفشي فيروس كورونا الجديد على أراضيها.

وأعرب في مؤتمر صحفي عن قلق بلاده العميق إزاء حجب النظام الإيراني معلومات مهمة حول فيروس كورونا وعدد الوفيات على أراضيها.

وقال: "على كل الدول بما في ذلك إيران قول الحقيقة بشأن فيروس كورونا والتعاون مع منظمات الإغاثة الدولية".

وكانت منظمة الصحة العالمية عبرت عن قلقها الشديد من تحول إيران إلى بؤرة جديدة لانتشار الفيروس، الذي حصد أرواح أكثر من 2600 إنسان، كان أغلبهم في الصين.

وتضاربت الأعداد المعلنة عن وفيات فيروس كورونا الجديد في إيران، وسط اتهامات داخلية للنظام بالتستر على نطاق انتشار المرض.

وتسجل إيران ثاني أعلى معدل وفيات بعد الصين، ويتهم إيرانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي سلطات بلادهم بالتكتم على انتشار الفيروس القاتل داخل البلاد.