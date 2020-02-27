مسؤول بالصحة الإيرانية: سيتم تدشين 15 مختبرا جديدا لتشخيص فيروس كورونا

أعلن رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبّي ال​إيران​ي كيانوش جهانبور، أنّ "عدد المختبرات المختصّة بتشخيص فيروس "كورونا" في إيران قد ارتفع من 2 إلى 7، وسيصل إلى 15 حتّى نهاية الأسبوع وإلى 22 في غضون الأسبوع المقبل".

وأوضح في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "هذه الإمكانية المختبريّة بالمقارنة مع الدول المماثلة، منقطعة النظير، وستلبّي الحاجة حتّى في ذروة المنحني البياني لتفشّي فيروس "كوفيد-19"، مشدّدًا على أنّ "خفض اللقاءات اليوميّة ومحدوديّة التنقّل ومنع التجمعات وإلغاء الرحلات غير الضروريّة وعدم إقامة الملتقيات والمعارض وصلاة الجمعة والجماعة والمعسكرات السياحيّة وتعطيل دور السينما ومراسم الإحتفالات والعزاء والإعتكاف وتقييد الزيارات للمراكز الدينيّة وغير ذلك، أمور لا بدّ منها حتّى إشعار آخر".