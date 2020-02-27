أعلن رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبّي الإيراني كيانوش جهانبور، أنّ "عدد المختبرات المختصّة بتشخيص فيروس "كورونا" في إيران قد ارتفع من 2 إلى 7، وسيصل إلى 15 حتّى نهاية الأسبوع وإلى 22 في غضون الأسبوع المقبل".
وأوضح في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "هذه الإمكانية المختبريّة بالمقارنة مع الدول المماثلة، منقطعة النظير، وستلبّي الحاجة حتّى في ذروة المنحني البياني لتفشّي فيروس "كوفيد-19"، مشدّدًا على أنّ "خفض اللقاءات اليوميّة ومحدوديّة التنقّل ومنع التجمعات وإلغاء الرحلات غير الضروريّة وعدم إقامة الملتقيات والمعارض وصلاة الجمعة والجماعة والمعسكرات السياحيّة وتعطيل دور السينما ومراسم الإحتفالات والعزاء والإعتكاف وتقييد الزيارات للمراكز الدينيّة وغير ذلك، أمور لا بدّ منها حتّى إشعار آخر".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بالصحة الإيرانية: سيتم تدشين 15 مختبرا جديدا لتشخيص فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.