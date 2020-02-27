المعارضة السورية تعلن استعادة السيطرة على مدينة سراقب في إدلب

اعلن مقاتلون في ​المعارضة السورية​ المدعومة من ​تركيا​ إنهم انتزعوا السيطرة على مدينة ​سراقب​ الاستراتيجية في أول تراجع كبير لجيش ​النظام السوري​ في إطار هجوم تدعمه ​روسيا​ وحقق مكاسب سريعة.

وخسرت المعارضة قبل ثلاثة أسابيع المدينة التي تقع بشمال غرب البلاد بعد تقدم جيش النظام في مسعاه لاستعادة آخر منطقة كبيرة تحت سيطرة المعارضة.

ونزح قرابة مليون سوري بسبب القتال في الآونة الأخيرة.