حنكش: قانون تشريع الحشيشة سيأتي بفائدة كبيرة على الإقتصاد

رأى عضو كتلة "الكتائب" النائب الياس حنكش في حديث صحفي أن "قانون تشريع الحشيشة إذا طُبّق ضمن الضوابط التي ينص عليها سيأتي بفائدة كبيرة على الإقتصاد".
وأوضح انه "وفق الدراسات يجني المزارع بين 900 و1000 دولار مقابل "دونم" واحد من نبتة القنب، فيما أنه يجني 100 و250 دولاراً من الزراعات الأخرى". وقال: "تبقى العبرة في التنفيذ".
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