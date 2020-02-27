حنكش: قانون تشريع الحشيشة سيأتي بفائدة كبيرة على الإقتصاد

رأى عضو كتلة "الكتائب" النائب ​الياس حنكش​ في حديث صحفي أن "قانون تشريع ​الحشيشة​ إذا طُبّق ضمن الضوابط التي ينص عليها سيأتي بفائدة كبيرة على ​الإقتصاد​".

وأوضح انه "وفق الدراسات يجني المزارع بين 900 و1000 ​دولار​ مقابل "دونم" واحد من نبتة القنب، فيما أنه يجني 100 و250 دولاراً من الزراعات الأخرى". وقال: "تبقى العبرة في التنفيذ".