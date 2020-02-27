عطالله شكر عون وباسيل والتيار: الثروة في مائنا مسألة سيادة وطنية كما تراب الأرض

لفت الوزير السابق ​غسان عطالله​ إلى أنّ "شافية ووافية جاءت كلمة رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ عشيّة البدء بالحفر في البلوك رقم 4، فبعد نضال وعمل شاق استمرّ عشر سنوات نجحنا بجعل ​لبنان​ بلدًا نفطيًّا، والأهم أنّ الثروة في مائنا مسألة سيادة وطنيّة كما تراب الأرض".

وتوجّه في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، بالشكر إلى الرئيس عون، رئيس "​التيار الوطني الحر​" النائب ​جبران باسيل​ و"التيار الوطني".