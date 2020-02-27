عطالله شكر عون وباسيل والتيار: الثروة في مائنا مسألة سيادة وطنية كما تراب الأرض

لفت الوزير السابق غسان عطالله إلى أنّ "شافية ووافية جاءت كلمة رئيس الجمهورية ميشال عون عشيّة البدء بالحفر في البلوك رقم 4، فبعد نضال وعمل شاق استمرّ عشر سنوات نجحنا بجعل لبنان بلدًا نفطيًّا، والأهم أنّ الثروة في مائنا مسألة سيادة وطنيّة كما تراب الأرض".
وتوجّه في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، بالشكر إلى الرئيس عون، رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل و"التيار الوطني".
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