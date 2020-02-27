الجمهورية:جولات موفدي المؤسسات المالية تهدف احث المسؤولين على اعتماد سياسة مالية مغايرة

علمت "​الجمهورية​" من مسؤول كبير انّ الهدف الاساس من جولات موفدي المؤسسات المالية الدولية على المسؤولين ال​لبنان​يين، حَثهم على اعتماد ​سياسة​ مغايرة للسياسات السابقة، واكثر إدراكاً لحجم الازمة. وبالتالي، الشروع في تطبيق ما تتطلبه الازمة من خطوات علاجية نوعية ومن دون ابطاء.

وبحسب المعلومات فإنّ الموفدين الماليين الدوليين لم يتلقوا من الجانب اللبناني اي مبرر حول "التقصير اللبناني" في مقاربة الازمة، مع علمهم انّ السبب الاساسي لذلك، هو التباين الحاد والصراعات المتتالية على المستوى السياسي. وقد سمع الموفدون إقراراً صريحاً بهذا الخطأ من قبل العديد من المسؤولين.

واللافت "انّ ما يذكر فيه الموفدون هو انّ لبنان سار في السنوات الماضية عكس سير مصلحته، وهذا ما تتحمّل مسؤوليته ​الحكومة​، التي لم تستجب، على نحو ظهرَ فيه لبنان امام ​المجتمع الدولي​ في موقع المتراخي واللامبالي بالنصائح الدولية التي كانت تُسدى له، وتحذّر من انّ استمرار الحال على ما هو عليه سيجد لبنان نفسه أمام ازمة اقتصادية ومالية شديدة الخطورة، قد يصل معها الى وضع لا يمكّنه من احتوائها".