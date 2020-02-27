أبو سليمان: من الافضل ألّا يدفع لبنان مستحقاته والحفاظ على أموال المودعين أولويوة

أوضح الوزير السابق كميل ابو سليمان في حديث صحفي انّ "فوائد اليوروبوندز التي استحقت أمس لا علاقة لها باستحقاق سندات اليوروبوندز في 9 آذار المقبل، لأنها تعود الى غير إصدارات، وتأتي من ضمن 27 سلسلة متوجبة على الدولة".
واعتبر انّ السؤال الجوهري هو: "هل الاولوية اليوم هي لدفع الاستحقاقات او للحفاظ على اموال المودعين واستعمال اموال مصرف لبنان للحاجات الضرورية مثل استيراد الادوية والقمح والبنزين وبقية الحاجات الماسّة للبنانيين عبر آلية شفافة؟".
وأكد ابو سليمان انه من الافضل ألّا يدفع لبنان مستحقاته، جازماً بأن الحفاظ على أموال المودعين أولوية، مشدداً على ضرورة البدء في إعادة الهيكلة في اسرع وقت ممكن.
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