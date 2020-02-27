عبدالله نوه بحرفية وجهود الجنود المعروفين المجهولين في هيئة إدارة قطاع البترول

اشار عضو ​كتلة اللقاء الديمقراطي​ النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "في خضم تجيير الانجازات الوطنية، لا بد من التنويه بحرفية وجهود الجنود المعروفين المجهولين، في هيئة إدارة قطاع البترول، الذين عملوا بصمت، من أجل التحضير العلمي والتقني، للبدء في ​التنقيب​ عن ​النفط والغاز​ في ​لبنان​. دوركم كان وسيبقى محوريا من أجل نجاح مهمة نقل لبنان إلى بلد نفطي". إضغط للمزيد

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