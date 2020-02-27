أوساط الجمهورية: لبنان سيتلقى فتوى صندوق النقد الدولي بعد ايام قليلة

أبلغت مصادر مطلعة على اجواء المحادثات مع ​صندوق النقد​ الدولي "​الجمهورية​" ان "المرحلة الحالية هي لإجراء عملية جَوجلة لنتائج المحادثات مع الجانب ال​لبنان​ي، وسيتلقّى لبنان "فتوى الصندوق" بعد ايام قليلة"، لافتة إلى ان "وفد صندوق النقد لم يأت الى لبنان، ليقسمه او يضع يده عليه، او اي شيء آخر. بل هو حضر بدور استشاري، ولم يطلب احد من الصندوق وضع برامج، وليس صحيحاً أبداً ما يُقال عن انّ الصندوق يمارس التصلّب حيال لبنان، وأنه بصدد الفرض على لبنان ان يحدث ضرائب وغير ذلك، كل هذا الكلام غير صحيح. هذا ليس دورنا، لأننا لسنا نحن من يضع برنامج. بل انّ ما نريده هو برنامج مُنتج محلياً في لبنان، يراعي ظروف البلد. على اعتبار انّ اللبنانيين هم يدركون اكثر من غيرهم حجم أزمتهم ومتطلبات المعالجة.

واشارت المصادر الى انّ المطلوب هو ان تعدّ ​الحكومة اللبنانية​ خطتها او برنامجها للمعالجة، ودور الصندوق هو ان يتشاور معها في خطتها ويقدّم لها استشارته الفنية فيه. وحينما يرى الصندوق أمامه برنامجاً جيداً لديه فرصة للنجاح، سيباركه ويؤيّده حتماً، وهذه المباركة تعطي مجالاً للبنان لكي يكون حصوله على تمويل أسهل، لكن الشرط الأساس للبرنامج او الخطة، هو ان يكون برنامجاً جدياً وشفافاً، والوعود التي ستقطع فيه ستنفذ، لا ان تكون وعوداً فارغة او مجرد حبر على ورق.