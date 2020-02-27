حبشي: شركات أميركية وكندية وصينية أبدت اهتمامها بقطاع زراعة الحشيشة

اشار عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب ​أنطوان حبشي​ الذي كانَ قد تقدّم باقتراح قانون معجل "لوضع ضوابط قانونية لتشريع زراعة ​الحشيشة​" الى عدم وجود "دراسة جدوى محددة بالمعنى الضيق"، لكنه "ينطلق من الواقِع الحالي للتأكيد على جدوى هذا التشريع".

واوضح حبشي في حديث لـ"الأخبار" إن "المزارعين اليوم هم من يخسرون لأن تصريف بضاعتهم محدود بعدد من التجار الذين يشترون منهم بأسعار بخسة. وفيما يجني المزارع من دونم الحشيشة ما بين 600 أو 700 ​دولار​ أميركي، فالأكيد أنه سيجني أكثر من ذلك حين تكون هناك زراعة طبّية وتنوجد شركات خاصة تشتري منه الإنتاج".

وتحدث حبشي عن "دافعَين أساسيين سيجعلان من ​لبنان​ وجهة للشركات الكبيرة، يتعلقان بالكلفة والنوعية. ففي كندا على سبيل المثال تصل كلفة إنتاج الغرام الى دولار واحد، وفي دول أوروبا أكثر من نصف دولار، بينما ستكون التكلفة في لبنان ما بين 18 و20 سنتاً. بالإضافة إلى العوامل الطبيعية. فطبيعة المناخ والأرض والتربة في ​بعلبك​ - ​الهرمل​ تناسب هذا النوع من الإنتاج وتزيد من مستوى جودته، وهذا ما سيجعل لبنان واحداً من الدول المنافسة في الكلفة والإنتاج".

وأشار حبشي إلى أنه "منذ بدء التداول بهذا الملف تلقى عدد من نواب اللجنة ​اتصال​ات من شركات أميركية وكندية وصينية أبدت اهتمامها بهذا القطاع".