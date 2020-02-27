وسائل إعلام: تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في باكستان

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة المصري اليوم

سجلت السلطات الباكستانية أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، حسبما أفادت قناة Geo التلفزيونية الباكستانية، اليوم الأربعاء.

وفى وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، ارتفاع عدد المصابين إلى 26 حالة، حيث أهابت بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المتخصصة بغية الحفاظ على صحة الجميع.

شاهد أيضاً من سكاي نيوز: الفيروس القاتل.. الإجراءات الوقائية

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي محميات الكويت الطبيعية.. تنوع بيولوجي وثروة طبيعية تعد المحميات الطبيعية في الكويت ثروة طبيعية بشقيها البحري والبري. تهدف دولة الكويت عبر جهودها إلى المحافظة على التوازن والتنوع البيئي في البلاد ومعالجة الأضرار التي ألحقتها الأنشطة البشرية. سكاي نيوز عربية

26 فبراير.. أكثر المواضيع تفاعلا على موقعنا بعيدا عن السياسة والاقتصاد والرياضة، تأخذكم فقرة أونلاين في جولة على المواضيع المنوعة الأكثر قراءة على موقع سكاي نيوز عربية. سكاي نيوز عربية

سكاي نيوز تطلق أول برنامج إخباري عربي على تويتر تطلق سكاي نيوز عربية بالشراكة مع تويتر اليوم أول برنامج إخباري مباشر باللغة العربية على منصة تويتر تحت اسم "#OnStream". وسيغطي البرنامج الأسبوعي مواضيع عامة متنوعة تشمل مجالات العلوم والتكنولوجيا والصحة. سكاي نيوز عربية 1 إلغاء الإعدادات إيقاف Advertisements HD HQ SD LO تخطي الإعلان الفيروس القاتل.. الإجراءات الوقائية سكاي نيوز عربية مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وقررت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية، وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من كوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا، بناء على تعليمات وزارة الصحة الكويتية بسبب مخاوف من تفشى فيروس كورونا، فيما علقت جميع الرحلات الجوية من وإلى العراق.

كما أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، وقف جميع رحلاتها إلى إيران حتى إشعار آخر، بعد اكتشاف عدد من الإصابات وحالتى وفاة بفيروس كورونا.