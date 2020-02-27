دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters مصدر: زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ يضغط لتوفير 8.5 مليار دولار لمقاومة فيروس كورونا

واشنطن (رويترز) - قال سناتور ديمقراطي بارز في مجلس الشيوخ الأمريكي لرويترز يوم الأربعاء إن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي يعد اقتراحا خاصا بتوفير 8.5 مليار دولار لدعم جهود التصدي لفيروس كورونا المستجد في البلاد.

ويسعى السناتور تشوك شومر لإنهاء الاقتراح صباح يوم الأربعاء (بالتوقيت الأمريكي) في مواجهة طلب مقدم من إدارة الرئيس دونالد ترامب تدعو فيه الكونجرس لتوفير 2.5 مليار دولار.

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(إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)