مصدر: زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ يضغط لتوفير 8.5 مليار دولار لمقاومة فيروس كورونا

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واشنطن (رويترز) - قال سناتور ديمقراطي بارز في مجلس الشيوخ الأمريكي لرويترز يوم الأربعاء إن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي يعد اقتراحا خاصا بتوفير 8.5 مليار دولار لدعم جهود التصدي لفيروس كورونا المستجد في البلاد.
ويسعى السناتور تشوك شومر لإنهاء الاقتراح صباح يوم الأربعاء (بالتوقيت الأمريكي) في مواجهة طلب مقدم من إدارة الرئيس دونالد ترامب تدعو فيه الكونجرس لتوفير 2.5 مليار دولار.
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خلاف أميركي روسي بشأن الحملات الإعلامية حول كورونا
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(إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.