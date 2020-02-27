البحرين تعلن ارتفاع "حالات كورونا".. وإيران "بؤرة خطيرة"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty ارتفعت أعداد الحالات المصابة إلى 33 حالة في البحرين

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، مساء الأربعاء، عن ارتفاع العدد الإجمالي للحالات المصابة إلى 33 حالة في المملكة بعد تسجيل 7 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضحت الوزارة أن الحالات تم اكتشافها قبل دخولها مملكة البحرين وهي لمواطنات قادمات عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي، حيث أجريت لهم الفحوصات اللازمة فور وصولهن إلى المطار في القاعة المخصصة لذلك وتم وضعهن بالحجر الصحي الاحترازي.

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وتابعت الوزارة أن فور الاشتباه بإصابتهن بالفيروس تم اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية إصابتهن بالفيروس، وعلى إثرها تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلهن فورًا إلى مركز إبراهيم خليل كانو الصحي بمنطقة السلمانية لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن إحدى الحالات هي لمواطن قادم أيضا من إيران وقد وصل إلى البلاد قبل إعلان إيران انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) في مدنها، وفور شعوره بالأعراض المرتبطة بالفيروس تم نقله بالإسعاف المخصص لمثل هذه الحالات.

وتهيب الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين القادمين من إيران أو من قام بزيارتها في الشهر الجاري بضرورة الاتصال على الرقم 444 لجدولة موعدا، للفحص حيث أنهم قد يشكلون مصدراً لانتشار الفيروس بين عائلاتهم والمجتمع.

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ونوهت الوزارة بأهمية التزام الجميع بتطبيق كافة الإرشادات والتعليمات الصادرة عنها لضمان سلامة الجميع وضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، وما تم الإعلان عنه من تدابير وقائية وفقًا للمعايير الدولية، كما يتوجب على جميع من زار ايران في شهر فبراير الجاري البقاء في مقر سكنهم في غرفة منفصلة، حتى جدولة موعدا للفحص.

وأكدت وزارة الصحة بأن صحة المواطنين والمقيمين أولوية قصوى وتسعى من خلال ما تتخذه بالتعاون مع الجهات المعنية خاصة في المنافذ الرئيسية للمملكة المتمثلة في مطار البحرين الدولي وشؤون الموانئ والملاحة البحرية للحفاظ على سلامة الحدود البرية والبحرية والجوية هي ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامتهم وسلامة المسافرين القادمين من إيران والدول الموبوءة.

وشددت الوزارة على مواصلة كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا (كوفيد 19) ومكافحته والتصدي له بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية.