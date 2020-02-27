شكرا لقرائتكم خبر عن 35 ألف جنيه نصيب الفرد من الدين العام الحكومى الداخلى فى 30 يونيو 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لدراسة ومناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2018/2019، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، ارتفاع متوسط نصيب الفرد في الدخل من إجمالي الدين العام الحكومى الداخلى إلى نحو 35 ألف جنيه.

وتبين للجنة من واقع دراستها للحساب الختامي زيادة متوسط الفرد فى الدخل من إجمالى الدين العام الحكومى الداخلى إلى نحو 35005.4 جنيه فى 30/6/2019 مقابل نحو 32107.3 جنيه فى 30/6/2018، 28000 جنيه، 25139 جنيه، 21230 جنيه فى 30/6/2017، 30/6/2016، 30/6/2015 على التوالى، وبزيادة بلغت نحو 2898.1 جنيه بنسبة 9% مقارنة بالموقف فى 30/6/2018.

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كما رصدت اللجنة ارتفاع نسبة الأعباء المسددة من إجمالى رصيد الدين الحكومى قياسًا بالاستخدامات فى السنة المالية 2018/2019 إلى نحو 47.5% مقابل 46%، 44.8%، 45.3%، 43.6% للسنوات المالية الأربعة التى سبقتها.

فضلا عن ارتفاع نسبة الفوائد المسددة عن إجمالى الدين العام الحكومى إلى حصيلة الضرائب فى السنة المالية 2018/2019 إلى نحو 72.4% مقابل نحو 69.5%، 68.5%، 69.1%، 63% للسنوات المالية الأربعة التى سبقتها.

يُذكر أن اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لدراسة ومناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2018/2019، قد عقدت 24 اجتماعا لمراجعة الحسابات الختامية لموازنات 42 جهة، وهى، 14 وزارة، 15 هيئة عامة خدمية، 12 هيئة اقتصادية، بالإضافة إلى الحساب الختامى لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وبلغ إجمالي عدد الهيئات والوزارات التى تم مناقشة الحسابات الختامية لموازناتها 42 جهة عن السنة المالية 2018/2019