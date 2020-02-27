جنازة مبارك وانسحاب إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة في أبرز عناوين الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

تصدرت الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والتي تقدمها أمس الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأخبار الشأن المحلي عناوين واهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الخميس.

ففي صفحتها الأولي، وتحت عنوان "جنازة عسكرية مهيبة في وداع مبارك"، ذكرت صحيفة (الأهرام)، أن الرئيس السيسي تقدم، في مشهد مهيب أمس، مشيعي الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير بالتجمع الخامس.

وأضافت الصحيفة أن عربة تجرها الخيول حملت نعش الرئيس الراحل ملفوفا بعلم مصر يتقدمها عسكريون بأطواق من زهور وسط عزف الموسيقى العسكرية مع حملة النياشين والأوسمة التي حصل عليها مبارك طوال فترة خدمته في القوات المسلحة، مشيرة إلى أن المدفعية العسكرية أطلقت 21 طلقة تحية عسكرية لمبارك ثم قدم بعدها الرئيس السيسي وكبار رجال الدولة العزاء لأسرة الرئيس الأسبق.

وأوضحت الصحيفة أنه شارك في الجنازة العسكرية، التي حظيت باهتمام إعلامي عربي وعالمي، كل من الرئيس السابق عدلي منصور ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وفضيله الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وقداسه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد كبير من الوزراء بالإضافة إلى وفود عربية وأجنبية وكبار رجال الدولة وعدد من الوزراء اللذين عملوا خلال فتره حكم الرئيس الراحل.

ولفتت "الأهرام" إلى مواصلة ردود الفعل العربية على المستويين الشعبي والرسمي التي تنعي فقيد مصر والأمة العربية وتشيد بمواقفه الحكيمة في مواجهة الأزمات التي صادفت فترة حكمه وبجهوده في تعزيز التضامن العربي.

وتحت عنوان "مصر تشارك في مفاوضات سد النهضة اليوم برغم غياب إثيوبيا"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن المستشار أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية أكد أن مصر ملتزمة بالمسار التفاوضي الذي ترعاه الولايات المتحدة والبنك الدولي خاصة أن الهدف من الاجتماع الراهن في واشنطن هو وضع اللمسات الأخيرة لاتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء أمس ردًا على سؤال أحد المراسلين حول ما تم إعلانه من عدم مشاركه إثيوبيا في الاجتماع الوزاري المقرر عقده في واشنطن اليوم وغدا حول سد النهضة.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله إن وزيري الخارجية والموارد المائية والري سوف يشاركان اليوم في الاجتماع الوزاري الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية، وذلك تقديرا للدور البناء الذي اضطلعت به في مساعدة الدول الثلاث للتوصل إلى الاتفاق المنشود.

وفي الشأن المحلي وتحت عنوان "الحكومة توافق على تعديل قانون شركات قطاع الأعمال"، ذكرت صحيفة (الأهرام)، أن مجلس الوزراء وافق، في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على عدة قرارات جاء في مقدمتها الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام مع تطبيق الملاحظات التي تم إبداؤها من الوزراء.

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وأوضحت أن تعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام الذي صدر قبل 29 عاما يهدف إلى الإسراع بجهود تطوير هذه الشركات وتحسين أدائها وهياكلها المالية وحسن إدارتها والاستغلال الأمثل لأصولها لتحقيق الاستمرارية والاستدامة لنشاطها وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي وزيادة قدرتها على المنافسة بالأسواق الداخلية والخارجية.

كما وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة القومية للأنفاق بالتعاقد مع شركة فرنسية متخصصة للقيام بأعمال إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى لمدة 15 سنة وهو ما يسمح بتقديم خدمة متميزه للمواطنين ووافق مجلس الوزراء أيضا على طلب وزارة الصحة والسكان التعاقد مع الشركات المتخصصة لشراء احتياجاتها اللازمة لأخذ الاحتياطات الوقائية فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد على خلفية تحذير منظمة الصحة العالمية للمستشفيات في جميع أنحاء العالم لأخذ احتياطاتها الوقائية.

وتحت عنوان "2693 فرصة عمل للشباب براتب 6 ألاف جنيه"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن محمد سعفان وزير القوى العاملة أعلن أن الوزارة تمكنت من توفير 2693 فرصة عمل للشباب منها لذوي الاحتياجات الخاصة في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة بأجور مجزية تبدأ من 1450 إلى 6000 جنيه فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي وسكن للمغتربين ووجبة غذاء في بعض الشركات، وذلك من خلال 23 شركة ومصنع قطاع خاص في عدد من المحافظات خلال مارس 2020.

وأوضح سعفان أن نشرة التوظيف، التي تصدرها الوزارة شهريا، تتضمن هذه الفرص والتي يأتي تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع عام 2019 .

كما ذكرت صحيفة "الأخبار"، تحت عنوان "إجراءات لمكافحة التلاعب بالخبز المدعم"، أن الدكتور على المصيلحي وزير التموين أصدر قرارًا بتنفيذ عدة إجراءات لضبط عمليات إنتاج الخبز المدعوم والحد من التلاعب وتسرب الدقيق المدعوم إلى السوق السوداء.

وأوضحت الصحيفة أن الإجراءات تتضمن منع المخابز من استخدام ماكينات بيع الخبز خارج المخبز وعدم استخدامها في المخابز السياحية والإفرنجية وعدم استخدام الماكينات في توزيع السلع بدلا من الخبز، مشيرة إلى أنه في حالة المخالفة يتم إغلاق المخبز لمده 6 أشهر، وذلك في إطار التزام المخابز بإنتاج الخبز للمواطنين بما يعادل الاستهلاك اليومي والذي يصل الى 260 مليون رغيف يوميًا.

وفي تناولها للشأن المحلي، ذكرت صحفة (الجمهورية)، تحت عنوان "التعليم: حوار مجتمعي إلكتروني حول جدول الثانوية العامة"، أن وزارة التربية والتعليم أعلنت مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة التي تبدأ 7 يونيو القادم، حيث يؤدي الطلاب الامتحانات في 19 مادة للشعب الثلاث على مدار 28 يوما وتوقف الامتحانات رسميا خلالها 3 مرات أيام 18 و23و 30 يونيو.

وأوضحت الصحيفة أن الوزارة وأعضاء اتحاد طلاب المدارس ومجالس الأمناء والآباء تبدأ تلقي مقترحات الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين بالإضافة إلى موقع الوزارة الرسمي على مدار أسبوع كامل قبل عقد الاجتماع السنوي المشترك بين اتحاد الطلاب والمجلس الأعلى للأمناء والمعلمين تمهيدا لاعتماد الصورة النهائية للجدول من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وأشارت (الجمهورية) إلى أن الجدول المقترح حدد يوم 7 يونيو موعدا لانطلاق الامتحان حيث يؤدي الطلاب الامتحانات في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، والثلاثاء 9 يونيو لمادتي الاقتصاد والإحصاء، والخميس لمادتي اللغة الأجنبية الأولى، بينما يبدأ الأسبوع الثاني الأحد بالاستاتيكا، والثلاثاء الأحياء والديناميكا والفلسفة والمنطق، بينما يبدأ الأسبوع الثالث للامتحانات يوم 21 يونيو بمادتي الكيمياء والجغرافيا والخميس فيزياء وتاريخ ثم الأسبوع الرابع وتكون به الامتحانات يوم الأحد الموافق 28 يونيو.. ويخوض الطلاب فيه الامتحانات بمادتي اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية ثم اليوم قبل الأخير الموافق 2 يوليو وبه 3 امتحانات وهي الجيولوجيا وعلوم البيئة والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، وأخيرا اليوم الأخير في الامتحانات ويخوض فيه طلاب العلمي رياضة اختبار مادة الرياضيات.​