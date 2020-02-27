حدث ليلاً| تعليق تأشيرات العمرة بسبب كورونا.. وتعليمات مهمة بشأن امتحانات مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

السعودية تقرر تعليق إصدار تأشيرات العمرة بسبب كورونا

كشف عضو الجمعية العمومية بغرفة شركات السياحة، أحمد البكري، عن تعليق إصدار تأشيرات العمرة، بناءً على التعليمات الواردة من مركز معلومات وزارة الحج والعمرة السعودية، ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

للتفاصيل.. اضغط هنا

التعليم توجه تعليمات مهمة بشأن امتحان مارس التجريبي لأولى ثانوي

قررت وزارة التربية والتعليم، عقد اختبار تدريبي لطلاب الصف الأول الثانوي باستخدام التابلت، خلال الفترة من 23 مارس 2020 حتى 2 أبريل 2020، في تمام الساعة الـ 12 ظهرًا.

للتفاصيل.. اضغط هنا

بموافقة أسرته.. إمام مسجد المشير يكشف سبب صلاة الجنازة مرتين على مبارك

كشف الشيخ حجاج الهنداوي، قارئ مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، عن سبب إعادة صلاة الجنازة على الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

للتفاصيل.. اضغط هنا

خبراء يكشفون أسباب غياب إثيوبيا عن اجتماع واشنطن وما هي الخطوة المقبلة

غابت إثيوبيا عن المشاركة في الاجتماع الثلاثي حول سد النهضة، في الوقت الذي أعلنت الخارجية المصرية أن مصر ملتزمة بالمسار التفاوضي الذي ترعاه الولايات المتحدة والبنك الدولي.

للتفاصيل.. اضغط هنا

نقيب المأذونين منتقدًا "الشهادة الصحية" للزواج: تكلفتها أغلى من نفعها.. والتحاليل لا تُجرى

قال إسلام عامر، نقيب المأذونين، إن المأذون يتبع هيئة قضائية، ويطبق القانون واللوائح والنظم بشأن الشهادة الصحية المطلوبة لإتمام عقد الزواج.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"رفرفة أذنية وقصور كلى".. أطباء يفسرون سبب وفاة مبارك

Advertisements

كشف أطباء متخصصون عن التشخيص الطبي الذي أدى إلى وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الدفاع التركية: مقتل 2 من جنودنا في ضربة جوية بإدلب

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء الأربعاء، مقتل اثنين من جنودها، في غارة جوية بإدلب، شمال سوريا.

للتفاصيل.. اضغط هنا

البرلمان التونسي يمنح الثقة للحكومة الجديدة

منح البرلمان التونسي، في الساعات الأولى من اليوم الخميس، الثقة للحكومة الائتلافية الجديدة، برئاسة إلياس الفخفاخ، وذلك بعد موافقة 129 نائبًا، وتحفظ نائب واحد، مقابل رفض 77 آخرين، وفق ما أوردت مواقع إخبارية تونسية محلية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الولايات المتحدة تسجل أول إصابة بكورونا غير متصلة بمناطق تفش معروفة

ذكرت السلطات الصحية الأمريكية أنها سجلت أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد غير متصلة بمناطق تفش معروفة للفيروس، في مؤشر على إمكانية أن يكون الفيروس منتشر بالفعل في البلاد.

للتفاصيل.. اضغط هنا

ولي العهد السعودي يؤكد أهمية علاقة المملكة مع المغرب

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز خلال لقائه في العاصمة الرياض مساء الأربعاء مع مستشار ملك المغرب، فؤاد عالي الهمة، ووزير الخارجية ناصر بوريطة، أهمية علاقات المملكة مع المغرب مع المزيد من فرص الشراكة الثنائية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

ترامب: مخاطر إصابة الأمريكيين بكورونا لا تزال ضئيلة للغاية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إن مخاطر إصابة الأمريكيين بفيروس كورونا لا تزال "ضئيلة للغاية".

للتفاصيل.. اضغط هنا