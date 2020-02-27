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قتلى في إطلاق نار بمدينة ميلووكي الأمريكية

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محمد اسماعيل - القاهرة - لوس أنجلوس - (د ب أ):

قتل عدد من الأشخاص في إطلاق نار داخل مجمع لإنتاج الجعة (البيرة) في مدينة ميلووكي الأمريكية أمس الأربعاء، حسبما أعلن عمدة المدينة، توم باريت.

وقال باريت في تعليقات متلفزة: "إنه أمر فظيع، يوم فظيع للموظفين هنا"، مشيرا إلى أن مطلق النار من بين من يعتقد أنهم قتلوا.

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وأضاف: "لقد حدث إطلاق نار فظيع".

وذكرت صحيفة "ميلووكي جورنال سينتينيل" المحلية أن سبعة أشخاص بينهم مسلح قتلوا.

ولم يتضح بعد الدافع وراء الهجوم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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