قتلى في إطلاق نار بمدينة ميلووكي الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - لوس أنجلوس - (د ب أ):
قتل عدد من الأشخاص في إطلاق نار داخل مجمع لإنتاج الجعة (البيرة) في مدينة ميلووكي الأمريكية أمس الأربعاء، حسبما أعلن عمدة المدينة، توم باريت.
وقال باريت في تعليقات متلفزة: "إنه أمر فظيع، يوم فظيع للموظفين هنا"، مشيرا إلى أن مطلق النار من بين من يعتقد أنهم قتلوا.
وأضاف: "لقد حدث إطلاق نار فظيع".
وذكرت صحيفة "ميلووكي جورنال سينتينيل" المحلية أن سبعة أشخاص بينهم مسلح قتلوا.
ولم يتضح بعد الدافع وراء الهجوم.
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