تحديث جديد لجوجل.. صور تُحدث المستخدم وتخبره بما يراه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:
أطلقت شركة جوجل الأمريكية تحديثًا جديدًا لمحركها البحثي "كروم"، والتي تجعل الصور تتحدث للمستخدم وتخبره عما يراه في الصور، لأول مرة.
ووفق ما ذكر موقع "إنجادجيت"، فإن تحديث "جوجل" الأخير للصور، وما إذا كانت الصورة التي يضغط عليها المستخدم تؤدي إلى صفحة تحتوي على منتجات معروضة للبيع، أو إلى صفحة تحتوي على وصفات أو على محتوى فيديو.
وبمجرد تحريك "الفأرة" عليها، يظهر وصف الصورة بالكامل، وحتى طول الفيديو، وعن طريق الضغط على الركن الأيسر السفلي في الصورة، يظهر وصفها وعنوان الرابط الخاص بها ومصدرها، وكافة المعلومات الخاصة بها من حجمها وما إلى ذلك من أمور.
كما يجعل التحديث الأخير تلك المعلومات منطوقة أيضًا، ما يجعلها مثالية لمن يعانون من مشاكل في النظر.
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