مطار القاهرة يستقبل طائرة مصر للطيران الرابعة الجديدة طراز إيرباص A320neo

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي فجر اليوم الخميس ، رابع طائرات شركة مصر للطيران من طراز إيرباص A320Neo رحلة رقم MS3331، حروف تسجيل SU-GFM والتي تسلمتها الشركة من مصنع شركة إيرباص العالمية في مدينة تولوز بفرنسا.

صرح الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران بأنه في إطار خطة الدولة وتوجهات وزارة الطيران المدني لتطوير أسطول الناقل الوطني الرسمي لمصر وبالتعاون مع شركة إيرباص العالمية تعد هذه الطائرة الجديدة هي الخامسة التي انضمت للشركة خلال شهر فبراير الجاري من بينها 4طائرات ايرباص" A320neo"وطائرة إيرباص" A220-300 " ويأتي إضافة طرازي A320neo و A220-300 في إطار خطط شركة مصر للطيران الهادفة إلى تحديث وتطوير جميع طائرات أسطولها ذات الممر الواحد.

وأكد عادل أن هذه الطائرة توفر مستويات عالية من الراحة على جميع الدرجات من خلال الأجواء والإنارة المريحة إلى جانب أحدث تقنيات الترفيه والاتصال بالأنترنت و خاصية ال Live TV التي تتيح مشاهدة القنوات الاخبارية والرياضية مباشرة و غيرها لإعطاء تجربة مميزة للمسافرين على متنها يوجد شاشة شخصية في كل مقعد سواء علي درجة رجال الأعمال أوالدرجة السياحية.

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وتتمتع عائلة A320neo بهيكل يعد الأوسع ضمن فئة طائرات الممر الواحد وتحتوي الطائرة على أحدث التقنيات المبتكرة بما فيها المقصورة الأفضل في القطاع وأحدث جيل من المحركات التي من شأنها توفير 20% في معدلات استهلاك الوقود، كما تمتاز A320neo بقدرتها على الحد من الضوضاء الصادرة عنها بنسبة 50% مقارنة بالجيل السابق كما أنها تتميز بتحديد الصيانة لها بالأشهر وليس بعدد ساعات التشغيل وهذا يوفر علي شركة مصر للطيران التكلفة مما يتيح تحديد اسعار الرحلات ومدي تأثيرها علي التكلفة الربحية.

وتم تزويد طائرة مصر للطيران بمحركات من طراز LEAP-1A من شركة "سي إف إم إنترناشيونال" وتتكون المقصورة من درجتين تضمان 142 مقعدا بواقع 16 مقعد في درجة رجال الأعمال و126 مقعدا في الدرجة السياحية .

ضمت بعثة مصر للطيران لاستلام الطائرة الجديدة أحمد وجدي مدير عام تخطيط الشبكات ورئيس البعثة والطيارين كابتن مهاب الفطايري وكابتن عمرو شركس ومهندس مجدي رمضان مدير عام جدولة الصيانة ورئيس المجموعة الفنية ورأفت الكاشف نائب رئيس قطاع الشئون القانونية بالقابضة وهيثم صالح مدير إدارة وصول الطائرات بقطاع تخطيط القابضة ومحمد خليل كبير اخصائين تخطيط الشبكات ومحمد جمال المشرف المالي للبعثة والمهندسين عمر جمال مهندس صيانة بشركة الخطوط ومحمد بنداري مهندس هيكل ومحرك وحسام فضل مهندس كهرباء وافيونكس وكريم نبيل مهندس IFE ومحمود حبيب مهندس صلاحية طائرات وايمن يحيي مشرف كابينة وطاقم الضيافة برئاسة محمد شلتوت وكل من نيرفانا حسن وكريم الشويحي نورهان عبدالرحمن وهبه طارق ومن سلطة الطيران المدني المصري مهندس عبدالمبعود محمد حسن ومهندس أشرف طلبة مفتشي صلاحية الطائرات وكابتن أشرف خليل مفتش نقل جوي .​