شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب تأجيل التدريبات العسكرية بين كوريا الجنوبية وأمريكا والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤولون كوريون جنوبيون في مجال الدفاع اليوم الخميس إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قررتا تأجيل تدريبات عسكرية مشتركة بينهما حتى إشعار آخر في ظل تفش متنام لفيروس كورونا في كوريا الجنوبية حيث أصيب جنود من البلدين بالمرض

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كان الجيش الأمريكي قد أعلن عن أول حالة إصابة بالفيروس في صفوفه أمس الأربعاء وهي لجندي يبلغ من العمر 23 عاما في معسكر كارول على بعد نحو 20 كيلومترا من مدينة دايجو حيث يوجد معظم المصابين بكورونا في كوريا الجنوبية.

وأعلن جيش كوريا الجنوبية أيضا عن بعض الإصابات في صفوفه وألزم معظم أفراده بالبقاء في قواعدهم.