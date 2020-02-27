مقتل ستة في إطلاق النار الذي وقع بولاية ويسكونسن الأميركية

اعلن قائد شرطة مدينة ميلووكي الأميركية ألفونسو موراليس أن "مسلحا فتح النار في مجمع تابع لشركة مولسون كورس للخمور، بالمدينة فقتل خمسة موظفين قبل أن يُعثر عليه مقتولا بسبب طلقات نارية أصاب نفسه بها.

وأوضح ان "الحادثة لم تسفر عن سقوط مصابين وأنها حصلت في المجمع الضخم التابع لشركة الخمور والذي يضم أكثر من 20 مبنى ويعمل به أكثر من ألف شخص بمدينة ميلووكي في ولاية ويسكونسن". وأكد انه "سنواصل التحريات خلال الليل".

ووصفت التقارير المسلح الذي أطلق النار بأنه رجل يبلغ من العمر 51 عاما من مدينة ميلووكي. ولم تقدم السلطات تفاصيل عن ملابسات الحادثة بما في ذلك الدوافع المحتملة لها.