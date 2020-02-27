نيبينزيا: ننتظر الرد الأميركي ردا على اقتراح تمديد معاهدة "ستارت-3"

ذكر مندوب ​روسيا​ الدائم لدى ​الأمم المتحدة​، ​فاسيلي نيبينزيا​، أن روسيا تنتظر من ​الولايات المتحدة​ الأميركية ردا على اقتراح تمديد معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية "ستارت-3"، دون أي شروط مسبقة.

وفي اجتماع ل​مجلس الأمن الدولي​، أوضح ان "الرئيس الروسي ​بوتين​ أقترح على الولايات المتحدة تمديد معاهدة "ستارت-3" دون أي شروط مسبقة".

وتبقى معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية "ستارت-3" التي وقعها بارك أوباما ودميتري مدفيديف في 8 نيسان من العام 2010 في براغ، المعاهدة الوحيدة النافذة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحد من الأسلحة. وتنتهي الاتفاقية في عام 2021، وحتى الآن لم تقرر ​واشنطن​ ما إذا كان سيتم تمديدها. وقد صرحت روسيا بدورها مرارا بأنها مستعدة لمناقشة هذا الأمر.