البرلمان التونسي يمنح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ

صوت نواب ​البرلمان التونسي​، فجر اليوم على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة إلياس الفخفاخ بأغلبية 129 صوتا ومعاضة 77 نائبا، فيما امتنع عن التصويت نائب وحيد.

وحكومة الفخفاخ هي السادسة في تاريخ تونس ما بعد ثورة 14 كانون الثاني 2011، حيث سبقتها 5 حكومات متعاقبة، وهي: حكومة ​حمادي الجبالي​، حكومة ​علي العريض​، حكومة المهدي جمعة، حكومة الحبيب ​الصيد​، وحكومة ​يوسف الشاهد​.

وعلق رئيس ​الحكومة​ الجديد، إلياس الفخفاخ، على موافقة البرلمان قائلا: "أن خطته ومنهجيته ستعتمد على الإصلاح وقد اختار فريقه الحكومي على هذا الأساس". ولفت إلى ان "تونس تحتاج تكاتف مختلف الجهود الوطنية لمجابهة مختلف التحديات التي تمر بها".