ترامب يؤكد استعداده لمكافحة فيروس كورونا "على نطاق أوسع بكثير"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أنّ الولايات المتّحدة مستعدة لتعزيز إجراءاتها الرامية لمكافحة فيروس كورونا المستجدّ "على نطاق أوسع بكثير" إذا ما استدعى الأمر ذلك.
وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض خصّصه لعرض خطّته لمكافحة الفيروس الذي تفشّى في الصين ويواصل انتشاره في العالم "لدينا بالفعل خطط للتعامل على نطاق أوسع بكثير إذا ما احتجنا إليها"، مضيفاً "لدينا مستشفيات في بعض الولايات تُخلي غرفاً وتبني أماكن للحجر الصحّي". وأضاف أنّ "كوريا الجنوبية أصيبت بقوة (بالوباء). إيطاليا أصيبت بقوة. ما جرى في الصين واضح لكن يبدو أنّ أعداد (المصابين الجدد) استقرّت وتنخفض، وهذا نبأ سارّ، وبالتالي سنرى ما سيحصل".
وردّاً على سؤال عمّا إذا كانت الولايات المتحدة قد زادت مخزونها من معدّات الحماية مثل الكمّامات والرداءات، أجاب ترامب "لقد طلبنا الكثير منها، في حال احتجنا إليها فحسب".
وأعلن تعيّين نائب الرئيس مايك بنس مسؤولاً عن ملف مكافحة الفيروس، مضيفاً أنّ بنس "سيعمل مع الاختصاصيين والأطباء وكل أفراد فريق العمل".
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