ترامب يؤكد استعداده لمكافحة فيروس كورونا "على نطاق أوسع بكثير"

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ الأربعاء أنّ الولايات المتّحدة مستعدة لتعزيز إجراءاتها الرامية لمكافحة ​فيروس كورونا​ المستجدّ "على نطاق أوسع بكثير" إذا ما استدعى الأمر ذلك.

وقال ترامب خلال ​مؤتمر​ صحافي في ​البيت الأبيض​ خصّصه لعرض خطّته لمكافحة الفيروس الذي تفشّى في ​الصين​ ويواصل انتشاره في ​العالم​ "لدينا بالفعل خطط للتعامل على نطاق أوسع بكثير إذا ما احتجنا إليها"، مضيفاً "لدينا مستشفيات في بعض الولايات تُخلي غرفاً وتبني أماكن للحجر الصحّي". وأضاف أنّ "​كوريا الجنوبية​ أصيبت بقوة (بالوباء). ​إيطاليا​ أصيبت بقوة. ما جرى في الصين واضح لكن يبدو أنّ أعداد (المصابين الجدد) استقرّت وتنخفض، وهذا نبأ سارّ، وبالتالي سنرى ما سيحصل".

وردّاً على سؤال عمّا إذا كانت ​الولايات المتحدة​ قد زادت مخزونها من معدّات الحماية مثل الكمّامات والرداءات، أجاب ترامب "لقد طلبنا الكثير منها، في حال احتجنا إليها فحسب".

وأعلن تعيّين نائب الرئيس ​مايك بنس​ مسؤولاً عن ملف مكافحة الفيروس، مضيفاً أنّ بنس "سيعمل مع الاختصاصيين والأطباء وكل أفراد فريق العمل".