برّ الصين الرئيسي يسجل 433 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​لجنة الصحة​ الوطنية في ​الصين​ ان برّ الصين الرئيسي سجل 433 حالة إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ ، أمس الأربعاء ، ارتفاعا من 406 ​حالات​ سجلها في اليوم السابق.وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة على البر الرئيسي يصل بذلك إلى 78497 مصابا.

وبلغ عدد حالات الوفاة ​الجديدة​ بسبب الفيروس 29 ، وهو أقل معدل يومي للوفيات منذ 28 كانون الثاني، ويأتي بعد تسجيل 52 حالة وفاة في اليوم السابق. وأدى الفيروس حتى الآن إلى وفاة 2744 شخصا في المجمل.

يذكر انه أعلنت أكثر من 40 دولة ومنطقة خارج بر الصين الرئيسي عن إصابات بالفيروس. وجرى رصد حالات إصابة في ​البرازيل​ و​باكستان​ و​النرويج​ و​اليونان​ و​رومانيا​ و​الجزائر​ أمس الأربعاء للمرة الأولى.