برّ الصين الرئيسي يسجل 433 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين ان برّ الصين الرئيسي سجل 433 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، أمس الأربعاء ، ارتفاعا من 406 حالات سجلها في اليوم السابق.وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة على البر الرئيسي يصل بذلك إلى 78497 مصابا.
وبلغ عدد حالات الوفاة الجديدة بسبب الفيروس 29 ، وهو أقل معدل يومي للوفيات منذ 28 كانون الثاني، ويأتي بعد تسجيل 52 حالة وفاة في اليوم السابق. وأدى الفيروس حتى الآن إلى وفاة 2744 شخصا في المجمل.
يذكر انه أعلنت أكثر من 40 دولة ومنطقة خارج بر الصين الرئيسي عن إصابات بالفيروس. وجرى رصد حالات إصابة في البرازيل وباكستان والنرويج واليونان ورومانيا والجزائر أمس الأربعاء للمرة الأولى.
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