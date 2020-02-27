أعلنت إدارة شؤون الطيران المدني في مملكة البحرين تعليق جميع الرحلات من وإلى لبنان والعراق حتى إشعار آخر، موضحة انها تقوم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وأوضحت أنه سيتم فحص جميع القادمين لمطار البحرين الدولي المشتبه بإصابتهم بالفيروس للتأكد من عدم إصابتهم به "وفي حال ظهور الأعراض عليهم سيتم نقلهم فورا للعلاج بعد التأكد من نتائج التحليل وعزلهم في المراكز المخصصة لذلك". وشددت على ضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية وطرق الوقاية من فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر ادارة شؤون الطيران المدني بالبحرين: وقف كل الرحلات من وإلى لبنان والعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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