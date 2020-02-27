ادارة شؤون الطيران المدني بالبحرين: وقف كل الرحلات من وإلى لبنان والعراق

أعلنت إدارة شؤون ​الطيران المدني​ في مملكة ​البحرين​ تعليق جميع الرحلات من وإلى ​لبنان​ والعراق حتى إشعار آخر، موضحة انها تقوم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من ​فيروس كورونا​ المستجد "كوفيد 19".

وأوضحت أنه سيتم فحص جميع القادمين ل​مطار البحرين الدولي​ المشتبه بإصابتهم بالفيروس للتأكد من عدم إصابتهم به "وفي حال ظهور الأعراض عليهم سيتم نقلهم فورا للعلاج بعد التأكد من نتائج التحليل وعزلهم في المراكز المخصصة لذلك". وشددت على ضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية وطرق ​الوقاية​ من فيروس كورونا.