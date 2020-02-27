شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة البرلمان" ترصد عدم استفادة الحكومة من اعتمادات الخطة الاستثمارية بالهيئات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لدراسة ومناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2018/2019، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، عدم استفادة الحكومة من الاعتمادات التى أقرها مجلس النواب لمواجهة متطلبات الخطة الاستثمارية بالهيئات العامة الاقتصادية، خلال السنة المالية 2018/2019، حيث بلغت نسبة الاستخدام، على سبيل المثال لا الحصر (الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية 2.7% - هيئة تنفيذ مشروعات المحطات لمائية لتوليد الكهرباء 5.9%).

كما تبين للجنة الخطة والموازنة عدم إجراء دراسات الجدوى الكافية للعديد من المشروعات وبالأخص الممولة من القروض، والتى أقرها مجلس النواب فى الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعات فى السنة المالية 2018/2019 وما سبقها، وهو الأمر الذى أدى فضلاً عن تأخر أو عدم الاستفادة منها، بل وتحمل الموازنة العامة للدولة عمولات ارتباط، منها على سبيل المثال لا الحصر (وجود العديد من مشروعات المياه والصرف الصحى المتوقف تنفيذها منذ عام 2009، حيث بلغت قيمة ما أنفق عليها نحو 3 مليارات جنيه).

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وبلغت قيمة الإيرادات التى حققتها الهيئات العامة الاقتصادية فى السنة المالية 2018/2019 نحو 1205.8 مليار جنيه، مقابل نحو 1232.9 مليار جنيه فى السنة المالية 2017/2018 بانخفاض بلغ نحو 27 مليار جنيه بنسبة 2.2%، مقابل معدل زيادة فى قيمة الإيرادات فى السنتين الماليتين 2017/2018، 2016/2017 بلغ نحو 29%، 47.5% على التوالى.

كما بلغ معدل الزيادة فى قيمة إيرادات النشاط نحو 2.6% مقابل 22.3%، 50% للسنتين الماليتين 2017/2018، وبلغ صافى الربح المحقق نحو 69.7 مليار جنيه مقابل ربط أصلى 101.5 مليار جنيه بنقص بلغ نحو 30.1 مليار جنيه بنسبة 30%، وبنقص بلغ 3.2% مقارنة بالسنة المالية 2017/2018 بنحو 4.4%، ومقابل نسبة زيادة فى السنة المالية 2017/2018 بلغت نحو 34.3%، ونحو 26.9% للسنة المالية 2016/2017.