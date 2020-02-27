النيابة السودانية تتبرأ من مجاملة زوجة البشير

الخميس 27 فبراير 2020

تبرأت النيابة العامة في السودان، الأربعاء، من شبهة مجاملة وداد بابكر زوجة الرئيس المعزول عمر البشير المتهمة بالفساد المالي.



جاء ذلك بعدما طلب البشير محاميا خاصا، له علاقة بالنائب العام السوداني تاج السر الحبر للدفاع عنها.

وأوضحت النيابة السودانية، في بيان، أن "النائب العام يتعامل بمهنية وفقا لأحكام القانون ولن يسمح لأي علاقة خاصة بأن تعيق إجراءات العدالة".

وأشار البيان إلى أن "وداد بابكر محتجزة كغيرها من المتهمات ولا يوجد قرار بالإفراج عنها كما راج في وسائل التواصل الاجتماعي".

وشددت النيابة السودانية على أن "الجهات المختصة توفر ما يمكن حفظ كرامة وحقوق المتهمين، وزوجة المعزول لم تتعرض لسوء معاملة داخل الحجز، ولم نتلق دعاوى بذلك".

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وتابعت النيابة السودانية أن "الناس سواسية أمام القانون وفقا لما ورد بالوثيقة الدستورية، وقانون الإجراءات الجنائية، ونحترم حقوق المتهمين الواردة بهما".

وشددت على أنها كفلت، وفقا لذلك، للمتهمين زيارة عائلاتهم والعلاج لدى أطبائهم الخصوصيين والمستشفيات الخاصة واتخذت كل التحوطات في عدم تعريض أي متهم للتعذيب أو أية معاملة تحط من كرامة الإنسان، وكفلت حقوقا كانت غائبة طوال ثلاثين عاما مضت.

وتم اعتقال وداد بابكر من منزلها في ضاحية كافوري قبل شهرين بأمر من نيابة الثراء الحرام والمشبوه، بعد تقييد بلاغات ضدها تتعلق بفساد مالي وحيازة أراضٍ سكنية وزراعية بصورة مشبوهة.

وتعتبر وداد بابكر، الزوجة الثانية للرئيس المعزول، من أكثر عناصر النظام السابق إثارة للجدل، حيث يحوم كثير من الشبهات حول جمعها ثروة ضخمة ومنازل في أحياء راقية بالخرطوم عن طريق استغلال النفوذ.

ومنذ عزل الرئيس عمر البشير فرضت السلطات السودانية الإقامة الجبرية عليها في منزلها.