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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بينهم وزير سابق وبرلماني.. كورونا يتسلل إلى مسؤولين إيرانيين

الخميس 27 فبراير 2020

الخليج 365

سجلت إيران 4 وفيات جديدة لدى مصابين بفيروس كورونا المستجد من بين 44 حالة جديدة سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 19 حالة والإصابات إلى 139.



وسلطت محطة إيران إنترناشونال الإخبارية الناطقة بالفارسية من بريطانيا في تقرير لها، الأربعاء، الضوء على حالات الاشتباه والإصابة لدى مسؤولين إيرانيين بالفيروس القاتل المعروف علميا باسم (كوفيد-19).

ونقلت المحطة الإخبارية عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن اختبارا طبيا أوليا أظهر إيجابية إصابة المرشح البرلماني الفائز بالعاصمة طهران محمد باقر قاليباف، والذي ينظر له كرئيس محتمل للمجلس النيابي الإيراني، بعدوى فيروسية لكن تأكيدا نهائيا بشأن إصابته بفيروس كورونا يتطلب إجراء اختبارين آخرين، حسب التقرير.

في المقابل، كذبت صحيفة صبح نو (الصباح الجديد) المحلية المقربة من قاليباف نبأ إصابته بفيروس كورونا، وعللت ما تردد عن ظهوره بأحد المستشفيات إلى زيارته للمرضى هناك.

وكشف نائب وزير الصحة الإيراني إيرج حريرجي في مقطع مصور بثه عبر الإنترنت، أمس الثلاثاء، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه (حريرجي) قيد الحجر الصحي.

وقبل يومين من إعلان إصابة إيرج حريرجي الذي يتولى كذلك منصب سكرتير المركز الوطني لمكافحة فيروس كورونا، أعلنت جامعة العلوم الطبية في قم (بؤرة تفشي كورونا في إيران) احتجاز رئيسها محمد رضا قدیر بالحجر الصحي لمخالطته المرضى المصابين بكورونا.

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ومن المحتمل أن تعلن الخميس نتيجة اختبار طبي خضع له الناطق باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد، حسبما ذكر رئيس مركز الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الصحة كيانوش جهانبور.

وقال ربيعي الذي كان يتولي سابقا منصب وزير العمل بحكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني في تصريحات صحفية عن سبب إجرائه اختبارا طبيا كان حضوره مؤتمرا صحفيا إلى جانب إيرج حريرجي الذي تأكدت إصابته بفيروس كورونا.

وكتب البرلماني الإيراني محمود صادقي، الثلاثاء، في تغريدة مقتضبة عبر موقع تويتر "أجريت اختبارا لكورونا والنتيجة كانت إيجابية، لم يعد لي أمل في الحياة بهذا العالم".

ودعا صادقي المحسوب على تيار الإصلاحيين رئيس القضاء الإيراني إبراهيم رئيسي لإطلاق سراح السجناء السياسيين بشكل مؤقت حتى تتجاوز بلاده هذا الوباء.

وأعلن محسن هاشمي رفسنجاني، رئيس مجلس بلدية العاصمة الإيرانية، في تغريدة عبر موقع "تويتر" أن "طهران ستخضع لحجر صحي بالكامل حال ارتفاع أعداد حالات الإصابة بكورونا الجديد"، مؤكدا سلبية اختبار طبي خضع له للتأكد من إصابته بفيروس كورونا.

وعلى صعيد متصل، ذكرت وكالة أنباء خانه ملت البرلمانية أن السلطات الإيرانية ستعاقب بالجلد والحبس لفترة تتراوح بين عام إلى 3 أعوام كل من يروج أخبارا كاذبة تتعلق بتفشي فيروس كورونا المستجد داخل البلاد.

ونقلت الوكالة الإيرانية البرلمانية عن حسن نوروزي الناطق باسم لجنة الشؤون القضائية والقانونية بالمجلس النيابي أن "الأخبار الكاذبة تعد جرما حسب نصوص قانون العقوبات في بلاده لكونها تعطل الحياة العامة وتسبب خسائر اقتصادية مليارية"، وفق قوله.

وأضاف نوروزي أن "تداول أخبار كاذبة بشأن فيروس كورونا أدى إلى بث القلق والخوف والرهبة لدى الناس ومهد المجال لدخول البلاد في عطلة"، على حد قوله.