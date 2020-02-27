شكرا لقرائتكم قنص عراقيين وأصاب أميركيين.. من هو "الحمداوي"؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ارتبط اسمه بميلشيا وضعتها الولايات المتحدة الأميركية، على لائحة الإرهاب في يوليو/تموز الماضي، بسبب أنشطة قامت بها في العراق وسوريا، هو الأمين العام لميليشيا "كتائب حزب الله" في العراق أحمد الحمداوي، المصنف إرهابيا بعدما أدرجته وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء.

وبحسب بيان الوزارة، فإن من شأن هذا التصنيف منع الحمداوي من الوصول إلى النظام المالي الأميركي، وبالتالي منعه من التخطيط لشن عمليات إرهابية.

وكتائب "حزب الله" هي الميليشيا التي نفذت العديد من الهجمات ضد القوات الأميركية وقوات التحالف، كان آخرها الهجوم على متعاقد أميركي كان يعمل في قاعدة قرب كركوك، ما أدى إلى مقتله وإلى إصابة 4 عسكريين أميركيين وعنصرين اثنين في قوات الأمن العراقية.

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"قنص العراقيين أيضا"

كذلك وجهت إليها أصابع الاتهام بعدما هاجم محتجون عراقيون، يحملون أعلام الميليشيا في يناير/كانون الأول الماضي، السفارة الأميركية في بغداد، ونجحوا في اقتحام الباحة الخارجية للسفارة، بعد حرق إحدى البوابات للسفارة.

وحمل حينها الرئيس الأميركي دونالد ترمب إيران وميليشياتها المسؤولية الكاملة عما حدث.

كما حملت الوزارة الأميركية الميليشيا العراقية مسؤولية قنص المتظاهرين العراقيين في بغداد في أكتوبر الماضي ما أدى إلى مقتل نحو 100 شخص وإصابة 6 آلاف آخرين.