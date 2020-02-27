شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى سابق بالإخوان: الجماعة تمر بأكبر أزمة إفلاس والعاملون بقنواتها غير راضين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق أبو السعد، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن قنوات الجماعة التحريضية التى تبث من مدينة إسطنبول التركية تشهد حالة إفلاس كبيرة، هذا الإفلاس الذى أثر بشكل كبير على العاملين بقنوات الإخوان، ودفع القائمين على أبواق التنظيم لفصل عشرات العاملين فى ظل الأزمة الكبرى التى تمر بها تلك المنابر، وانعكست بشكل مباشر على تحالف الإخوان فى الخارج.

وقال القيادى السابق بجماعة الإخوان، لـ"الخليج 365"، أن تزايد اعترافات العاملين بقنوات الإخوان حول حالات الاختلاس والسرقة التى تشهدها قنوات الجماعة يعد أحد أبرز مظاهر إفلاس الرسالة الإعلامية الإخوانية ويعبر عن عمق الأزمة التى يمر بها التنظيم.

ولفت طارق أبو السعد، إلى أن أزمة قنوات الإخوان من المقرر أن تتزايد خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل تزايد عدد العاملين بتلك القنوات غير الراضين على أسلوب معاملة أصحاب منابر الجماعة، ورسالة لتلك القنوات الإخوانية.

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وفى وقت سابق خرج أحد حلفاء الجماعة فى الخارج، وهو الشاعر مسعود حامد، ليكشف جانب أخر من الفساد داخل أبواق التنظيم فى تركيا، وعلى رأسهم قنوات مكملين والشرق ووطن.

ويقوم أحد حلفاء الإخوان فى اعترافاته التى نشرها عبر فيديو بثه عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن قنوات الإخوان تنفذ جميع انواع الانتهاكات التى ترفضها مواثيق الاعلام والصحافة وضمنها انتهاك حقوق العاملين وطردهم فى اى وقت، متهما قيادات الإخوان وقنواتهم بخيانة القضية الفلسطينية.

وقال أحد حلفاء الإخوان خلال الفيديو، إنه ركز على قنوات ووطن ومكملين والشرق لأنهم أكثر قنوات الإخوان شهرة فى الجماعة رغم وجود قنوات خرى للتنظيم، حيث دعا حلفاء الإخوان لأن يعلنوا عدد الساعات التى خصصتها تلك القنوات للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن تلك القنوات خانت القضية الفلسطينية، بل واستضافت خبراء إسرائيليين، قائلا: الإخوانى محمد جمال هلال فى 1 فبراير 2017 استضاف الخبير الإسرائيلى هشام فريد، وادعى أنه كاتب فلسطينى ليضلل به أنصار الإخوان ولكن فى الحقيقة فإن هذا الشخص هو محلل إسرائيلى، موضحا أن بعدها بومين خرجت قناة مكملين أيضا واستضافت نفس الشخص وهو ما يؤكد تعامل قنوات الإخوان مع إسرائيل، وهو ما جعل بعض القواعد يرغبون فى السفر لإسرائيل.