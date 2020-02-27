البرلمان التونسي يمنح الثقة للحكومة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - منح البرلمان التونسي، في الساعات الأولى من اليوم الخميس، الثقة للحكومة الائتلافية الجديدة، برئاسة إلياس الفخفاخ، وذلك بعد موافقة 129 نائبًا، وتحفظ نائب واحد، مقابل رفض 77 آخرين، وفق ما أوردت مواقع إخبارية تونسية محلية. ضمت التشكيلة الحكومية المصادق عليها: - وزيرة العدل: ﺛﺮﻳﺎ ﺍﻟﺠﺮﻳﺒﻲ الخميري. - وزير الداخلية: هشام المشيشي. - وزير الدفاع الوطني: عماد الحزقي. - وزير الشؤون الخارجية: نور الدين الري. - وزير المالية: محمد نزار يعيش. - وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية: ﻏﺎﺯﻱ ﺍﻟﺸﻮﺍﺷﻲ. - وزير التنمية والاستثمار والتعاون ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ: محمد ﺳﻠﻴﻢ العزابي. - وزير التكوين المهني والتشغيل: ﻓﺘﺤﻲ بالحاج. - وزير الشؤون الاجتماعية: حبيب الكشو. - وزير دولة مكلف بالنقل واللوجستيك: أنور معروف. - وزير دولة مكلف بالشؤون المحلية: لطفي زيتون. - وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية: ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺮﻳﺠﻲ. - وزير الصناعة : صالح بن يوسف. - وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي: منجي ﻣﺮﺯﻭﻕ. - وزير السياحة والصناعات التقليدية: ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﻮﻣﻲ Advertisements - وزير البيئة: شكري بن حسن. - وزير التجارة: ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻴﻨﻲ. - وزير تكنولوجيات الاتصال والانتقال الرقمي: محمد الفاضل كريم. - وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية: ﻣنصف ﺴﻠﻴطي. - وزير الشؤون الدينية: أحمد عظوم. - وزيرة المرأة والطفولة وكبار السن: أﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﺤﻴري. - وزير الصحة: ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺍﻟﻤﻜﻲ. - وزير التعليم العالي والبحث العلمي: سليم شورى. - وزير التربية: محمد الحامدي. - وزير شؤون الشباب والرياضة: أحمد قعلول. - وزيرة الشؤون الثقافية: شيراز العتيري. - وزير دولة لدى رئيس الحكومة مكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد: محمد عبو. - وزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى: لبنى الجريبي. - وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني: العياشي الهمامي. - وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع البرلمان: علي الحفصي. - كاتبة دولة مكلفة بالشؤون الخارجية: سلمى النيفر. - كاتبة دولة مكلفة بالموارد المائية: عاقصة البحري.

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