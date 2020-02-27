​"تنظيم الصحافة والإعلام" يشترط عضوية مسؤولي البث في القنوات بـ"الصحفيين أو الإعلاميين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى على

اشترطت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التي صدرت مؤخرًا، ضرورة أن يكون مسؤولو البث ومديرو البرامج بمختلف الوسائل الإعلامية من أعضاء نقابتي الصحفيين أو الإعلاميين.

نصت المادة 15 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام، على أن يكون لكل وسيلة إعلامية مسؤول للبث يشرف إشرافًا فعليًا على عملية البث، ويكون متفرغًا لعمله ومتمتعًا بالأهلية القانونية الكاملة، كما يكون لها مدير للبرامج وعدد من المحررين المسؤولين يشرف كل منهم إشرافًا فعليًا على قسم من أقسامها، ويشترط أن يكون مقيدًا بجداول نقابة الصحفيين أو الإعلاميين.

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها رقم 7 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 418 لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رقم 180 لسنة 2018، وتضمنت 26 مادة.​