ترامب يعلن عدد حالات كورونا في أمريكا

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الأربعاء، أنه تم تسجيل 15 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فيما عين نائبه مايك بنس مسؤولا عن ملف مكافحة الفيروس.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي خصّصه للحديث عن الفيروس الذي تفشّى في الصين ويواصل انتشاره في العالم إنّه "بفضل

كل ما فعلناه فإنّ الخطر على الشعب الأميركي يبقى متدنياً جداً"، منتقداً خصومه الذين"استهزؤوا" في البداية بالقرارات التي اتخذتها إدارته لمواجهة الفيروس.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن "الكونجرس خصص مليارين ونصف المليار دولار لمواجهة كورونا وقد نحتاج

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المزيد"، مضيفا أن "تهديد الفيروس يظل منخفضا بالنسبة للشعب الأمريكي".

وأشاد ترامب بالرئيس الصيني، شي جين بينغ، لافتا إلى أنه يعمل بجد لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأكد ترامب خلال كلمته "مستعدون لفعل كل ما هو ضروري في حال انتشار فيروس كورنا في الولايات المتحدة".

وقال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة هي الأولى على مستوى العالم من حيث الاستعداد لمواجهة فيروس كورونا.