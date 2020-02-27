مقتل 7 أشخاص في إطلاق نار بولاية ويسكونسن الأمريكية

قالت شرطة مدينة ميلواكي الأمريكية، مساء أمس الأربعاء، إن أفرادا من الشرطة توجهوا إلى مكان "واقعة خطيرة" في مقر شركة مولسون كورز فيما تحدثت وسائل إعلام محلية عن إطلاق نار أفضى إلى سقوط قتلى.
ونقلت صحيفة (ميلواكي جورنال سنتينل) عن مصادر لم تذكرها بالاسم قولها إن سبعة أشخاص قتلوا ومن بينهم المسلح الذي أطلق النار. ولم يتسن التأكد من هذه التقارير حتى الآن.
وقالت إدارة الشرطة في ميلواكي على تويتر إن الشرطة تتحرى "واقعة خطيرة" وحثت الناس على "الابتعاد عن المنطقة" القريبة من وسط المدينة. ولم يتسن الحصول على معلومات رسمية أخرى.
وقال أحد مسؤولي الأمن في شركة مولسون كورز "ليست لدينا معلومات في الوقت الحالي".
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