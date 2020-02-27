بسبب كورونا.. السعودية تعلق الدخول إلى أراضيها لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي

أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن السلطات السعودية علقت الدخول إلى أراضيها لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتا، ضمن إجراءات منع وصول فيروس كورونا.



وأضافت الوكالة أن السعودية قررت كذلك تعليق الدخول إلى أراضيها بالتأشيرات السياحية للقادمين من دول يشكل انتشار فيروس كورونا منها خطرا.



كما قررت الرياض تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة.



وبحسب المصدر ذاته، يستثنى من ذلك السعوديون الموجودون في الخارج إذا كان خروجهم من المملكة ببطاقة الهوية الوطنية، ومواطنو دول مجلس التعاون الموجودون داخل المملكة حاليا ويرغبون في العودة إلى دولهم، إذا كان دخولهم ببطاقة الهوية.



وأكدت السعودية أن هذه الإجراءات مؤقتة، وتخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة.



وأصبح فيروس كورونا منتشرا في أكثر من 40 دولة حتى الآن، مع تخطي العدد الإجمالي للإصابات في الصين 78 ألفا. غير أن مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوج دعا إلى عدم الذعر من تفشي الفيروس.



المصدر: وكالات

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