كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل| قفزة في ضحايا "كورونا" بكوريا الجنوبية.. وأمريكا تتخذ إجراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قفز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية إلى 1995 حالة، بعد تسجيل 334 إصابة جديدة بالفيروس.

وأفادت "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل، أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت إرحاء مناورات عسكرية مع كوريا الجنوبية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

يُذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.