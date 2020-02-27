كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الأمريكي يعين نائبه مسؤولا عن مكافحة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعيين نائبه مايك بنس، مسؤولًا عن ملف مكافحة فيروس كورونا المستجد.

الجدير بالذكر أن مايكل ريتشارد بنس ولد في 7 يونيو 1959 في كولومبوس، هو سياسي أمريكي، محامي، ونائب رئيس الولايات المتحدة الثامن والأربعين والحالي. شغل سابقا منصب حاكم ولاية إنديانا الخمسين في الفترة من 2013 إلى 2017.

يُذكر أيضًا أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.