كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وزير الخارجية الأمريكي: النظام الإيراني يعاني من أزمة شرعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، هجومًا شديدًا على النظام الإيراني، لافتا إلى أنه يواجه أزمة شرعية في الداخل.

وقال "بومبيو" في تصريحات نقلتها قناة "سكاي نيوز عربية"، إن النظام الإيراني يواجه أزمة شرعية والانتخابات البرلمانية تشهد أدنى مستوى إقبال لها منذ عام 1979.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي، أن نظام الخميني يقتل أطفال إيران من خلال إرسالهم في حملاته إلى لبنان والعراق وسوريا.