بمنصب جديد لـ"بنس".. ترامب يريد أكثر من 2.5 مليار دولار لمواجهة كورونا

بمنصب جديد لـبنس.. ترامب يريد أكثر من 2.5 مليار دولار لمواجهة كورونا

الخميس 27 فبراير 2020

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إنه "لو خصص الكونجرس أكثر من 2.5 مليار دولار لمواجهة فيروس كورونا سنقبل بذلك".



وقلل ترامب، في مؤتمر صحفي، من تهديد تفشي فيروس كورونا الجديد في الولايات المتحدة.

وأضاف أنه "بفضل كل ما فعلناه، فإن الخطر على الشعب الأمريكي يبقى متدنياً جداً"، منتقدا خصومه الذين "استهزؤوا" في البداية بالقرارات التي اتخذتها إدارته لمواجهة الفيروس.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن أولوية إدارته حماية شعب الولايات المتحدة وفعل ما بوسعه لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن علاقات بلاده جيدة مع الدول التي تواجه الفيروس.

ولمح إلى أن الوقت ليس مناسبا لحظر السفر إلى إيطاليا وكوريا الجنوبية بسبب تفشي فيروس كورونا.

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وفي وقت سابق، أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن هناك 6 حالات إصابة إضافية بفيروس كورونا الجديد لمواطنين أمريكيين جرى إجلاؤهم من السفينة السياحية "دايموند برنسيس"، ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 59 أمريكيا.

وذكرت المراكز أن بين المصابين 14 حالة داخل البلاد و45 لأشخاص بين مَن تمَّ إجلاؤهم من السفينة السياحية، التي كانت خاضعة للحجر الصحي قبالة اليابان، ومدينة ووهان في الصين.

وقال مسؤولو الصحة بمقاطعة ناساو في نيويورك إنهم يضعون 83 شخصا زاروا الصين، وربما خالطوا مرضى بفيروس كورونا المستجد، تحت الملاحظة لكن حاكم نيويورك، أندرو كومو، قال إن الولاية ليست بها حالات إصابة مؤكدة بالمرض.

منصب بنس

وخلال المؤتمر الصحفي، عين ترامب نائبه مايك بنس مسؤولاً عن ملف مكافحة فيروس كورونا المستجدّ.

وقال ترامب: "أعلن الآن أنّني أعيّن نائب الرئيس مايك بنس مسؤولا عن ملف مكافحة الفيروس"، مضيفاً أنّ بنس "سيعمل مع الاختصاصيين والأطباء وكل أفراد فريق العمل".