لبنانية وعراقية.. أفراد وكيانات جديدة على قائمة أمريكا للإرهاب

الخميس 27 فبراير 2020

أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، الأمين العام لكتائب حزب الله العراق أحمد الحمداوي على قوائم الإرهاب، مؤكدة أن تلك الكتائب هاجمت أهدافا أمريكية وارتكبت أعمال عنف ضد المدنيين.



وأوضح ناثان سيلز منسق مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأمريكية، خلال مؤتمر صحفي، أن كتائب حزب الله لا تزال تشكل تهديدًا للقوات الأمريكية في العراق.

كما أعرب ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، عن قلقه من عدم قدرة الحكومة العراقية على حماية القوات الأمريكية على أراضيها، مؤكدا مواصلة واشنطن دعم الاستقرار الأمني داخل الأراضي العراقية.

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من جانب آخر، قال شينكر إن مليشيا حزب الله اللبنانية منظمة فاسدة، ودأبت على نهب ثروات الشعب اللبناني.

وفي وقت سابق الأربعاء، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، أفرادا وكيانات لبنانية مرتبطين بمؤسسة الشهداء المرتبطة بمليشيا حزب الله على قائمة الإرهاب.

وكان مسؤولون أمريكيون قد استهدفوا من قبل مؤسسة الشهداء، وهي منظمة قالت وزارة الخزانة إنها تقدم الدعم المالي لعدد من الجماعات ومنها حزب الله.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين إن العقوبات الأخيرة شملت 3 أشخاص و12 كيانا لارتباطهم بمليشيا حزب الله أحد أذرع إيران الإرهابية في المنطقة، والذي تصنفه واشنطن على أنه منظمة إرهابية منذ العام 1997.