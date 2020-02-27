الرئيس اليمني: الحوثيون يسعون لإشعال حرب شاملة

الخميس 27 فبراير 2020

أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الأربعاء، أن ميليشيا الحوثي، تسعى لإشعال حرب شاملة في محافظات مأرب، والجوف، وتعز، وصعدة، والبيضاء، وغيرها من المحافظات اليمنية.



وأوضح هادي خلال استقباله وزيرة خارجية مملكة السويد آن ليندي، عدم وجود رغبة لدى الحوثيين بتحقيق السلام، قائلا إن الحوثيين لم يجنحوا للسلام مطلقاً، ولا رغبة لديهم بذلك.

كما كشف هادي أن الحوثيين يلجؤون لمناورات من أجل تحقيق أهداف وغايات يكسبون من خلالها الوقت.

تنازلات من حكومة اليمن لأجل السلام

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بالمقابل، جدد الرئيس اليمني التزام الحكومة الشرعية بتنفيذ اتفاق ستوكهولم 2018، الموقع مع الحوثيين.

وأكد على أن الحكومة ملتزمة ببنود اتفاق ستوكهولم حرصا على تحقيق السلام، إلا أن الميليشيات لم تلتزم به رغم مرور أكثر من عام على توقيعه.

كذلك شدد هادي على حرص الحكومة الشرعية الدائم على تحقيق السلام وتقديمها تنازلات لأجل ذلك باعتباره مطلبا للجميع.

بدورها أكدت المسؤولة السويدية، استعداد بلادها لتقديم الدعم والمساعدة في هذا الاتجاه من خلال بذل أي جهود إضافية تفضي لتحقيق تلك الأهداف بما فيها دعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن وكذلك دعم تنفيذ اتفاق الرياض.