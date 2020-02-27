السيسي يقدم التعزية لسوزان مبارك.. صورة

الأربعاء 26 فبراير 2020

قدم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي واجب العزاء للسيدة سوزان مبارك قرينة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي وافته المنية، صباح الثلاثاء.



ونشر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية عبر فيسبوك، عدة صور لمشاركة السيسي في جنازة مبارك العسكرية، من بينها تقديمه واجب العزاء لقرينة الرئيس الأسبق، وذلك في ظهور نادر لها منذ 2011.

وخيمت حالة من الحزن على الشارع المصري بعد وفاة الرئيس الأسبق، خاصة بين ذويه وأقاربه.

ونشر محمد علاء مبارك حفيده، صوره تجمعه بجده وعلق عليها قائلًا: "رحمك الله يا جدي.. في الجنة مع محمد"، ويقصد أخاه الذي توفي طفلًا قبل سنوات.

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وبعد ظهر الأربعاء، أدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان الرئيس الأسبق بمسجد المشير، شرقي القاهرة، حيث لُف جثمانه بعلم بلاده، وسط تدافع الكثيرين ممن أدوا الصلاة لحمله وتدخل من الأمن .. وفق “العين“.

وتلاها تنظيم جنازة عسكرية مهيبة بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب علي عبدالعال، ونجلي مبارك علاء وجمال، وسفراء دول عربية وغربية.

كما حضر كل من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والرئيس المصري السابق عدلي منصور، ورئيس الأركان المصري الفريق محمد فريد.

وفي عربة تجرها الخيول وضع الصندوق الخشبي الذي يحمل جثمان الرئيس وأمامها جنود على 3 صفوف يحملون أكاليل الورود، كما أطلقت المدفعية 21 طلقة.