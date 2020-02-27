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شكرا لقرائتكم خبر عن هاني بن بريك : لا تزعجنكم القرارات وأنظروا إلى الكم الهائل منها والان مع التفاصيل
الأربعاء 26 فبراير 2020
علق نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، هاني بن بريك، على قرار مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن الصادر، أمس وحمل رقم ٢٢٥١ .
وذكر بن بريك في تغريدة له بتويتر، "نحن مع وحدة اليمن وسيادته على كل ترابه وحدوده، ومع وحدة الجنوب وسيادته على كل ترابه وحدوده ومع نيل استقلاله العاجل" .
وأضاف "لاتزعجنكم القرارات، وانظروا إلى الكم الهائل منها" .. مشيراً إلى أنه قد كانت القرارات صيف 94م ضد فرض الوحدة بالقوة، وتم فرضها بالقوة وذهبت القرارات .
وتابع "العالم يعرف قرار الواقع على الأرض" .
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